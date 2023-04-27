Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vekili Abdullah Özübek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda yapılan toplantıda, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 2023 yılında gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirmesi yapıldı.



​​​​​​​Toplantıda konuşan Özübek, 2023 yılında toplam 174 proje üzerinde çalışıldığını, bu projelerin 9'unun tamamlandığını söyledi.

Projeden 128 projenin devam ettiğini belirten Özübek, şöyle devam etti:



"23 proje ihale aşamasında olup 14 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 30 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri ise 20 milyar 903 milyon 708 bin 678 liradır. 2023 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 1 milyar 778 milyon 688 bin 38 liradır. 2023 yılı harcaması 259 milyon 803 bin 561, önceki yıllar harcaması 8 milyar 364 milyon 654 bin 176 lira olmak üzere toplam 8 milyar 624 milyon 457 bin 737 lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 41'dir.​​​​​​​"



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.