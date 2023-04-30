Bingöl'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Karlıova kırsalı nisan ayının son gününde yağan karla beyaza büründü.

Kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Karayolları ekiplerince Bingöl- Erzurum kara yolunda kar temizleme çalışması yürütülüyor.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı belirtilirken, meralara çıkarılan küçükbaş hayvanlar tekrar köylerdeki ağıllara götürüldü.​​​​​​​



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