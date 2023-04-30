Bingöl'de TÜGVA'nın "Kitap Kurdu" yarışmasının sınavı yapıldı

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BİNGÖL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencilerin katıldığı ödüllü "Kitap Kurdu" yarışmasının yazılı sınavı Bingöl'de yapıldı.

Bingöl, Kazım Karabekir Ortaokuluna gelen öğrencilere daha önce okumaları için belirlenen 5 kitaptan hazırlanmış 100 soru soruldu.100 dakika süren sınavda öğrenciler başarılı olabilmek için ter döktü.

Kent genelinde yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

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