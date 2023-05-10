Bingöl'de Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de "Karayolu Trafik Haftası" kapsamında etkinlikler yapıldı.



Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, bir alışveriş merkezinin önünde kurulan stantlarda trafik kurallarına uyulması yönünde bilgilendirme yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Osman Turhan, bu yıl "Bu yolda sana çok güveniyoruz" mottosuyla düzenlenen etkinliklerde sürücü, yolcu ve yayalara genel trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanmanın önemi hakkında bilgilendirmede bulunduklarını belirtti.



İl merkezi ve ilçelerde trafiğin yoğun olduğu noktalara ve kamu kurumlarına bilgilendirici çeşitli afiş ve pankartlar asan ekiplerin çalışması hafta boyunca devam edecek.

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