Bingöl'de özel gereksinimli genç kızın öğretmenlik hayali gerçek oldu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan özel gereksinimli Elif Uğurlu, hayalini kurduğu öğretmenliği, bir okulda yapılan temsili derste gerçekleştirdi.

Çocukluğundan beri öğretmen olmak isteyen özel gereksinimli Uğurlu'nun (20) hayali, Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Uğurlu, Solhan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen temsili derste öğrencilerle bir araya geldi.

Temsili derse, öğrencilerle sıralara oturan Kaymakam Muhammed Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz da katıldı.

Uğurlu, daha sonra çok sevdiği dayısıyla telefonda görüşerek, duygularını paylaştı.

Kaymakam Çetin, Uğurlu'ya "yılın en iyi öğretmeni" plaketini verdi. Uğurlu, öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.



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