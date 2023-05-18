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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöllü milli atlet, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

AA

Bingöllü milli atlet, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ / RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Karadağ'da düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 20 yaş altı erkekler kategorisinde altın madalya kazanmayı başaran Bingöllü Abdulmecit Açan'ın yeni hedefi dünya birinciliği.

Solhan ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Abdulmecit Açan, ilkokul 4. sınıfta ağabeyinin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde, antrenörü Ümit Sekin idaresinde yeteneğini ortaya koydu.

Şehit polis Fethi Sekin'in kuzeni olan antrenör Ümit Sekin'in verdiği destek sonucu ulusal başarılar elde eden Açan, milli takıma seçilerek 14 Mayıs'ta Karadağ'ın Niksic kentinde gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na katıldı.

Açan, 20 yaş altı erkekler kategorisinde 6 bin metrelik parkuru 30.02.03'ile tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Çalışmalarını ilçe merkezindeki parkurda ve dağlık alanlarda sürdüren Açan, haziran ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Başarılarını daha üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Açan, diğer sporculara da örnek oluyor.


- Açan: "En iyi yolda olduğumu düşünüyorum"

Abdulmecit Açan, AA muhabirine, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettikten sonra milli takıma seçildiğini söyledi.

Katıldığı yarışmalarda sürekli derecelerini geliştirdiğini anlatan Açan, şöyle konuştu:

"Karadağ'daki Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'ndan birinci oldum ve ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. 6-16 Haziran'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da elimden geleni yapacağım. Spor bana birçok şey kattı. Öncelikle nasıl davranacağımı öğrendim. Kötü alışkanlıklar uzaklaştı benden. Bazı arkadaşlarım sigara içiyordu, kötü alışkanlıklara sahipti. Ben spor sayesinde bu alışkanlıklardan uzak durdum. İyi yolda olduğumu düşünüyorum. Hedefim öncelikle dünya şampiyonu olmak, orada en güzel şekilde ülkemizi temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak. Arkadaşlarımı ve kardeşlerimi de bu spora da davet ediyorum."


- Sekin: "Karadağ'da birinci olarak bizi gururlandırdı"

Antrenör Ümit Sekin, 2013 yılında bu yana Solhan ilçesinde görev yaptığını belirtti.

Abdulmecit Açan'ın azimli olduğunu, verimli bir şekilde çalıştığını kaydeden Sekin, kendisiyle 9 yıldır çalıştığını aktardı.

Açan'ın yıllar geçtikçe kendisini geliştirdiğini ve sporu çok sevdiğini ifade eden Sekin, şu görüşlerini aktardı:

"İşini severek yapan bir insanın başarılı olacağının en güzel örneği Abdulmecit'ti. Kros ve pist yarışmalarında çok başarı elde etti. Son yıllarda dağ koşularına uygun olduğunu görünce, bu alana yöneldik. Karadağ'da birinci olarak bizi gururlandırdı. Orada Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlandım. Bu memlekette yaşıyorsak, o Türk bayrağını en ileri seviyeye götürecek şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah Dağ Koşusu Dünya Şampiyonası'nda da aynı gururu yaşarız."


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