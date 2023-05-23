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Bingöl'de çiftçilere yüzde 75 hibe ile 630 bin sebze fidesi dağıtıldı

AA

Bingöl'de çiftçilere yüzde 75 hibe ile 630 bin sebze fidesi dağıtıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 600 dönüm tarım arazisinde ekilmek üzere çiftçilere yüzde 75 hibe ile 630 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Çiftçilere 630 bin sebze fidesinin dağıtımı için Tarım ve Orman Müdürlüğünde program düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, programda, amaçlarının yerinde üretim yapmak, sebze maliyetlerini düşürmek, tüketicinin ucuz ve sağlıklı ürüne ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Böylelikle atıl kalan tarım arazilerinde sebze üretiminin yaygınlaştırılmasının da sağlanacağını belirten Bahadır, şöyle konuştu:

"Fideleri topraklarımızla buluşturmuş olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yüzde 75 hibe ile verilen sertifikalı bu fidelerimizin ekimi 600 dönümlük bir alanda gerçekleştirilecek. Dağıtılan fidelerde domates, biber ve patlıcan bulunuyor. Ekimden sonra yine çiftçilerimizle birlikte sahada olacağız. Kendilerine teknik anlamda her türlü desteği de vermeye devam edeceğiz."

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