Bingöl'de Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Yöresel Yemek Yarışması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Bingöl Üniversitesi kampüsünde düzenlenen yarışmaya 100 kişi katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, yarışmanın Türk mutfağını ve yöre yemeklerini tanıtmayı amaçladığını söyledi.

Yarışmacıların çoğunun büyüklerinden öğrendiği yemekleri sergilediğini belirten Yazar, şunları kaydetti:

"Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Kalkınma Ajansı ve müdürlüğümüz organizasyonu ile yarışmayı yapıyoruz. Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde ilk gün depremzede kardeşlerimize yemek ikramı yapıldı. İkinci olan bugün çorbalar ve ana yemekler kategorisinde yemekler sergilendi. Üçüncü günde de hamur işleri ve tatlılar kategorisinde yarışmacılarımız ürünlerini sergileyecek. Dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller de verilecek."

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