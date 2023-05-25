Karlıova'da öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

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BİNGÖL (AA) - Karlıova ilçesinde öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.



Karlıova Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek ve bilime olan ilgilerini artırabilmek amacıyla Mucit Abla olarak bilinen Elçin Eserli'nin katılımıyla etkinlik düzenlendi.



Etkinlikte, Eserli, öğrencilerle birlikte çeşitli deneyler yaptı,



Çocuklarla neşeli deneyler yaptığını belirten Eserli, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

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