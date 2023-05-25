Bingöl'de polisin bulduğu yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de aracın üzerinden geçmesi sonucu kabuğu kırılan kaplumbağa, polisin duyarlılığı sayesinde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli polis Metin Bodur ve arkadaşları, izin günlerinde Sancak beldesinde gezerken yaralı kaplumbağa gördü.

Bodur, aracın üzerinden geçmesi sonucu kabuğunun büyük kısmı kırılan kaplumbağayı tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde kaplumbağanın kabuğu ameliyatla birleştirildi.

Kaplumbağa, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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