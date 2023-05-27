Bingöl'de tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Lami Demirbaş yönetimindeki 27 ALR 35 plakalı tır ile Ahmet Kaan idaresindeki sebze ve meyve yüklü 62 AAC 295 plakalı kamyonet, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 26. kilometresinden çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücülerden Ahmet Kaan, hayatını kaybetti. Araçta sıkışan tır sürücüsü Lami Demirbaş, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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