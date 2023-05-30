Bingöl'de sağanak su baskınlarına neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, ahır ve arazileri su bastı.

İlçede gece başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.

Dörtyol köyünde kuvvetli yağış sonrası Peri Çayı'nda taşkın yaşandı. Çaydan taşan sular köydeki bazı ev, ahır ve arazilere doldu. Vatandaşlar ahırlardaki hayvanlarını güçlükle tahliye etti.

Köy sakinlerinden Selahattin Alkan, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Yağmur yağdığında hemen sel geliyor, duvarları aşarak evlere giriyor. Artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Sedef Taşdemir de her yıl kuvvetli yağışta bu mağduriyeti yaşadıklarını söyledi.

Öte yandan kent merkezinde de etkili olan sağanak dolayısıyla Küçük Sanayi Sitesi mevkisindeki alt geçidi su bastı. Alt geçit trafiğe kapatıldı.



Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini de su bastı. Suyun tahliye edilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.