Bingöl'de kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 488 bin 630 lira ceza kesildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan iki kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 488 bin 630 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında kent kırsalında bir aracı durdurdu.

Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, 26 kilogram salep soğanı ele geçirildi.

Sürücü ile araçtaki bir kişiye 488 bin 630 lira ceza verildi.

Ekipler, salep soğanlarının tekrar doğaya ekimini gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.