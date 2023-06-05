Murat Nehri'nde Dünya Çevre Günü kapsamında temizlik yapıldı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Murat Nehri'nde çevre temizliği yaptı.

Genç İçin Bir Saat Derneği üyelerince çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Murat Nehri kıyısında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte nehir çevresinde biriken çöpleri toplayan dernek üyeleri ve gönüllüler, çevre temizliği konusunda duyarlı olunmasını istedi.

Dernek başkanı Anıl Korkut, gazetecilere, çevrenin korunması konusunda her bir bireyin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Murat Nehri kıyısında gerçekleştirdikleri etkinlikte 40 poşet çöp topladıklarını ifade eden Korkut, "Bugün burada Murat Nehri kıyısının kirli ve temiz halini gördük. Vatandaşlarımıza da gerekli uyarılarda bulunduk. En güzel temizlik kirletmemektir." dedi.

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