Bingöl'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada, biri ağır iki kişi yaralandı.



Bingöl-Erzurum kara yolunda, plakaları öğrenilemeyen, Niyazi Alagöz yönetimindeki tır ile Mahmut Çiçek'in kullandığı kamyonet çarpıştı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Tırda sıkışan sürücü Alagöz, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.



Yaralılar Alagöz ve Çiçek, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Alagöz'ün, durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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