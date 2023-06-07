Jandarmadan Sturge Weber sendromu hastası çocuğa doğum günü sürprizi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de jandarma ekipleri, Sturge Weber sendromu hastası 9 yaşındaki Muhammed Demirkıran'a doğum günü sürprizi yaptı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muhammed’in annesi Yasemin Demirkıran, İl Jandarma Komutanlığına ulaşarak oğlunun jandarma personelini çok sevdiğini ve doğum gününde Muhammed’e sürpriz yapmalarını istedi.
Bunun üzerine ekipler, 6 Haziran'da 9 yaşına giren Muhammed için özel Jandarma yeleği diktirerek öğrenim gördüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu’na gitti.
Ekipler, okulda Muhammed’e yeni yaşını kutlayarak jandarma yeleği giydirdi.
Sınıfta öğrenim gören çocukları da unutmayan jandarma, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.