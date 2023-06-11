Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, uğradığı saldırı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Karlıova Hastane Caddesi'nde bir kahvede oturan Bingöl'e, Ö.A bıçakla saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bingöl, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sadri Bingöl, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bingöl'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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