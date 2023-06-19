TÜGVA'nın Bingöl'deki "Vakıf Okulu Projesi"nde kapanış programı yapıldı

BİNGÖL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Bingöl'deki "Vakıf Okulu Projesi'nde kapanış programı düzenlendi.
TÜGVA Bingöl İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bingöl Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa katılan vakıf okulunda eğitim alan çocuklar Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler seslendirdi.
Kur'an-ı Kerim'i hatmeden öğrencilere Kur'an ve hatim belgesi verildi.
Programda konuşan TÜGVA Bingöl İl Başkanı İsmail Bukan, vakıf okullarında öğrencilere, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi verildiğini, öğrenciler için kitap okuma ve etüt programı yapıldığını, çeşitli aktiviteler, akıl ve zeka oyunları gibi etkinlikler gerçekleştirildiğini belirtti.
Gençlerin hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini amaçladıklarını aktaran Bukan, 3 Temmuz'da başlayacak olan yaz okulunda da aynı tempoyla devam edileceğini bildirdi.