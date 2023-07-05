Bingöl'de uzlaştırılan taraflardan biri LÖSEV'e bağış yaptı, diğeri kitap okuma şartını kabul etti

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BİNGÖL (AA) - Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki uzlaştırmacıların anlaşma sağladığı davalılardan biri LÖSEV'e bağış yaptı, diğeri kitap okuma şartını kabullendi.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, onarıcı adalet anlayışı çerçevesinde yargı reformuyla daha etkin hale getirilen uzlaşma ile tarafların mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşmalarının sağlanması kapsamında iki örnek dosyaya yer verildi.



İlk dosyaya göre Bingöl merkezinde E.Ş, teknoloji şirketine ait lisanslı yazılımını başkalarına sattığı gerekçesiyle M.E.S'den şikayetçi oldu.

Suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacı tarafından taraflar arasında yapılan görüşmede E.Ş, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) hesabına en az 1000 lira bağışta bulunması koşuluyla M.E.S. ile uzlaştı.



Diğer dosya olayında ise E.D. motosikletiyle kendisine çarparak yaralanmasına neden olan M.Ç'den şikayetçi oldu.

Uzlaştırma Bürosuna gönderilen dosyada şüpheli M.Ç'nin Bingöl Üniversitesi Kütüphanesinde günde yarım saat kitap okuması şartıyla taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

- 796 dosya uzlaşmayla sonuçlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, Uzlaştırma Bürosunun somut olaylar haricinde toplumsal barışa katkı sağlayan nice olayları da barışçıl yollarla çözüme kavuşturduğunu belirtti.

Bingöl'de 2021'den bu yana Uzlaştırma Bürosuna gelen 1385 soruşturma dosyasından 796'sının uzlaşma ile sonuçlanarak mahkemeye gitmeden karara bağlandığını aktaran Uslu, "Bu vesileyle Başsavcılığımızın uzlaştırma biriminde görev yapan başta cumhuriyet savcımız olmak üzere, uzlaştırmacılarımıza ve tüm personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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