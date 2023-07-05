İHH İnsani Yardım Derneği Bingöl Şubesi Urumçi olaylarını kınadı

BİNGÖL (AA) - İHH İnsani Yardım Derneği Bingöl Şubesince, Urumçi olaylarının 14. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.



Dernekten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Çin, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin maddelerine aykırı davranıyor. Yine Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin maddeleri arasında yer alan tüm soykırım fiillerini işliyor. Çin Hükümetinin Doğu Türkistan'daki sistematik hak ihlalleri asla görmezden gelinemeyecek bir zulümdür. Ne yazık ki şu ana kadar uluslararası kurum ve kuruluşlar üzerlerine düşen görevleri yerine getirememiştir. Buradan açık bir şekilde çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki; insanlık tarihi boyunca ne kadar zulüm ve zalim varsa hepsi tarihe kara birer leke olarak geçti. Gelin bu zulümleri engellemek için adım atın. İnsan haklarına savaş açan, insanlık onurunu çiğneyen Çin hükümetine gereken yaptırımları uygulayın. Saldırılarda hayatını kaybeden Doğu Türkistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

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