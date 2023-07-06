Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce geçen ay hakkında yakalama kararı olanlara yönelik yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişinin yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, "çekle ilgili karşılıksızdır" işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan para cezası bulunan bir şüpheli, diğer asayişe müessir suçlardan arama kayıtları bulunan toplam 72 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği, kayıp 15 kişinin bulunduğu kaydedildi.