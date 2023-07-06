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        Bingöl'de 539 bin kök kenevir ve 1 milyon 951 bin kök skunk ele geçirildi

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        Giriş: 06.07.2023 - 23:42
        Bingöl'de 539 bin kök kenevir ve 1 milyon 951 bin kök skunk ele geçirildi

        BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde, 539 bin kök Hint keneviri, 1 milyon 951 bin kök skunk ve esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç ilçesi kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi.

        Operasyonda, 12 tarlada 539 bin kök Hint keneviri, 1 milyon 951 bin kök skunk, 3 kilogram kubar esrar, kuru sıkı tabanca ve 60 metre sulama hortumu ele geçirildi.

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