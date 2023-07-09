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        GÜNCELLEME - Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu

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        Giriş: 09.07.2023 - 22:31
        GÜNCELLEME - Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu

        BİNGÖL (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

        - Şehit Günergök'ün babaevine Türk bayrağı asıldı

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün Bingöl'ün Ilıcalar beldesi İçpınar köyündeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

        Bingöl Valisi Kadir Ekinci şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Ekinci'nin şehit Piyade Sözleşmeli Er Günergök'ün baba ocağına giderek ailenin acısını paylaştığı belirtilerek tüm millete başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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