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        Bingöl balına Londra'da ödül

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        Giriş: 11.07.2023 - 14:02
        Bingöl balına Londra'da ödül

        BİNGÖL (AA) - Bingöl Arıcılar Birliği markası Bin-Şifa'nın Uluslararası Londra Bal Ödülleri 2023 Yarışmasında altın ödülü kazandığı bildirildi.

        Bingöl Arıcılar Birliği'nden yapılan açıklamada, Uluslararası Londra Bal Yarışması ödül töreninin İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendiği belirtildi.

        Bin-Şifa'nın ödülünün Bingöl Arıcılar Birliği adına Zaza FC London Başkanı Ömer Baraç tarafından alındığı kaydedilen açıklamada şunlar denildi:

        "Uluslararası Londra Bal Ödülleri 2023 Yarışması'nda Bingöl balımızın kalitesi bir kez daha ispatlandı. Bingöl ili Arı Yetiştiricileri Birliğimizin markası Bin-Şifa'nın yanı sıra Bingöl adına yarışmaya giren Göl Bal ve Sirin Bal da yarışmada ödül kazandı."

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