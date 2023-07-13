Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ahmet Karatoprak, Kültürel Miras Taşıyıcısı ve Sanatçı Tanıtma Kartı almaya hak kazandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 16:55
        Ahmet Karatoprak, Kültürel Miras Taşıyıcısı ve Sanatçı Tanıtma Kartı almaya hak kazandı

        BİNGÖL (AA) - Bingöl'de Ahmet Karatoprak'a, "dengbej ve halk şairliği" alanında kültürel miras taşıyıcısı olarak "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildiği belirtildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, geleneksel sanatların desteklenmesi, yeni ustalar yetiştirilmesi, geleneksel sanatların üretimlerinin ve görünürlüğünün artırılıp geniş kitlelere ulaşmasının sağlanması amacıyla her yıl somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve "Sanatçı Tanıtma Kartı "adaylarının Ankara'da oluşturulan kurul ile belirlendiği bildirildi.

        Açıklamada, bu hususta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne "dengbej ve halk şairliği" alanında başvuruda bulunan Karatoprak'ın 5-20 Haziran'da Ankara'da düzenlenen değerlendirme kurulu tarafından kültürel miras taşıyıcısı olarak "Sanatçı Tanıtma Kartı" almaya hak kazandığı kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bingöl´e şehit ateşi düştü (2)
        Bingöl´e şehit ateşi düştü (2)
        Bingöl - Bingöl´e şehit ateşi düştü
        Bingöl - Bingöl´e şehit ateşi düştü
        Bingöl´e şehit ateşi düştü
        Bingöl´e şehit ateşi düştü
        Bingöl'de seyir halindeyken alev alan minibüs yandı
        Bingöl'de seyir halindeyken alev alan minibüs yandı
        Bingöl´de 12 tarlada 2 milyon 400 bin kök skunk ve kenevir bitkisi ele geçirildi
        Bingöl´de 12 tarlada 2 milyon 400 bin kök skunk ve kenevir bitkisi ele geçirildi
        Kitap okuyup, LÖSEV´e bağış yaparak uzlaştılar
        Kitap okuyup, LÖSEV´e bağış yaparak uzlaştılar