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        Bingöl'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 21:48
        Bingöl'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        BİNGÖL (AA) - Bingöl'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Niyazi Kişi yönetimindeki 12 AJ 503 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolu Kuruca mevkiinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Kazada sürücüyle araçtaki Muhammet Kızılboğa ve Hüseyin Kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücü Niyazi Kişi, kurtarılamadı.

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