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        Bingöl'de polisler, piknikte öğrencilerle bir araya geldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:56
        Bingöl'de polisler, piknikte öğrencilerle bir araya geldi

        BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar polislerle piknik yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) doğrultusunda hayata geçirilen "Sen Yeter ki Umut Ol" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe 11-18 yaş aralığında bulunan 75 öğrenci katıldı.

        Çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması amaçlanan etkinlikte, Bingöl Belediye Başkanlığınca köfte, ekmek, su ve ayran ikram edildi.

        Görevli polislerle piknik yapan öğrenciler, çeşitli yarışmalarla eğlenceli zaman geçirdi.

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