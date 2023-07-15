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        Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 14:10
        Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

        BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

        Genç ilçesinin Üçgül köyünde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine Genç Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köy halkının müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.

        Genç Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yılın en sıcak günlerini geçirdiğimiz bu süreçte, ot ve orman yangınlarına karşı çok dikkatli olalım." ifadeleri kullanıldı.

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