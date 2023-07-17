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        Bingöl'de ilk defa "Kaburga Fiksasyonu" ameliyatı yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 18:11
        Bingöl'de ilk defa "Kaburga Fiksasyonu" ameliyatı yapıldı

        BİNGÖL (AA) - Bingöl'de trafik kazasında 6 kaburga ve bel kemiği kırılan hasta kaburga fiksasyonu ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

        Bingöl Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, trafik kazasında yaralanan bir vatandaşın göğüs cerrahi uzmanı Op. Dr. Muhyettin Aslan ve ekibi tarafından ilk defa uygulanan kaburga fiksasyonu ameliyatı ile sağlığına kavuştuğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, geçen hafta trafik kazası sonucu hastanelerine getirilen, 6 kaburgası ile bel kemiğinde kırığı ve akciğerinde kanaması olan bir hastayı tedavi altına aldıklarını belirtti.

        Hastayı kırıklarından dolayı kaburga fiksasyonu yöntemi ile ameliyat ettiklerini aktaran Aslan, "24 saat içinde hastamızı beyin cerrahi ile aynı seansta ameliyata aldık. Sol taraftaki akciğeri yaralayan kırık kaburga uçlarını tekrar doğal pozisyonuna getirip, titanyum plaklar ile kaburgalarına sabitledik. Hastamızı ameliyat sonrası yoğun bakımda takibe aldık ve iki gün sonra servise çıkardık. Bir hafta içinde de şifa ile taburcu ettik." ifadesini kullandı.

        Başhekim Samet Tatlı ise hizmetlerinin her geçen gün artarak devam etmesi için yoğun mesai harcadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Bingöl’de sağlık alanında neler eksik bir yandan bunları tespit ederken öbür yandan da bu eksikliklere çözüm bulma konusunda gereken adımları atıyoruz. Ameliyat ve tedavilerin gerçekleşmesi için hem gerekli ekipman hem de ortamı sağlayabilmek adına ekip olarak yoğun mesai harcıyoruz. Bingöl, sağlık alanında daha iyi hizmet veren bir şehir haline gelecektir. Ayrıca Bingöl'de geçen yıl ilk defa kapalı akciğer ameliyatı da gerçekleştirmiştik."

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