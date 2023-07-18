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        Bingöl'de iki ayrı ağaçlık alan çıkan yangınlarda hasar gördü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:38
        Bingöl'de iki ayrı ağaçlık alan çıkan yangınlarda hasar gördü

        BİNGÖL (AA) - Bingöl'de iki ayrı ağaçlık alanda çıkan yangınlar küçük çaplı hasara yol açtı.

        Genç ilçesinin Yoldaşan köyü ile merkeze bağlı Ekinyolu köyündeki ağaçlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangınlar çıktı.

        İhbar üzerine yangın mahallerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle iki farklı yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Yangınlar, söz konusu ağaçlık alanlarda küçük çaplı zararlara neden oldu.

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