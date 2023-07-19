Bingöl Gençlik Spor İl Müdürü düzenlenen toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirdi

BİNGÖL (AA) - Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, düzenlediği basın toplantısında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Sporcu Eğitim Merkezindeki toplantıda konuşan Loğoğlu, sportif alanlarda başarının bir yıllık değil, 10 ve 50 yıllık planlama ile yakalanacağını belirtti.

Son yıllarda Bingöl'de sportif alanda pek çok yatırımın yapıldığını ifade eden Loğoğlu, "Devletimizin sportif alanlarda yaptığı yatırımlar, ülkemizde sporu çok önemli bir noktaya getirdi. Bingöl'de de pek çok yatırım yapıldı. Fiziki anlamda devletimiz tarafından Bingöl'e yapılan spor salonları, yüzme havuzları, sporcu eğitim merkezi, kayak tesisi, gençlik merkezleri ile sportif alandaki başarılarımız da arttı. İlimizden Türkiye birincileri hatta dünya birincileri çıkması yapılan yatırımlar ile doğrudan orantılı." dedi.

Gençlerin kalbine, yüreğine dokunmanın çok önemli olduğuna işaret eden Loğoğlu, sporu tabana yaymak için çalıştıklarını ifade etti.

Loğoğlu, 12 binden fazla çocuğa yüzme eğitimi verdiklerini anlatarak, "Ana sınıfından başlayarak çocuklarımıza yüzme öğretmeliyiz ki yüzme alanında başarılı sonuçlar alalım. Bunu sadece yüzmede değil sporun tüm kulvarlarına yayıyoruz. Bingöl'de 40 bine yakın lisanslı sporcumuz mevcut. Bu sporcularımızın ülkemiz ve dünyada dereceler elde etmesi öncelikli hedefimiz." diye konuştu.