Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda yapılan yılın 3. koordinasyon toplantısında, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının kentte gerçekleştirdiği projeler değerlendirildi,

Ardından proje aşamasında olan yatırımların, uygulanacağı bölgelere olan katkısı konusunda koordinasyon kurulunun karar almasını gerektirecek teklifler görüşüldü.

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürleri, sorumlu oldukları alanlarda takip ettikleri çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Vali Ekinci, yaptığı konuşmada, 2023 yılında toplam 285 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerden 18'inin tamamlandığını söyledi.

Diğer 267 projeden 163 projenin devam ettiğini ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 30 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri, 22 milyar 206 milyon 596 bin 53 liradır."