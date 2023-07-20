Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:36
        Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        BİNGÖL (AA) - Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik konferans salonunda yapılan yılın 3. koordinasyon toplantısında, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının kentte gerçekleştirdiği projeler değerlendirildi,

        Ardından proje aşamasında olan yatırımların, uygulanacağı bölgelere olan katkısı konusunda koordinasyon kurulunun karar almasını gerektirecek teklifler görüşüldü.

        Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürleri, sorumlu oldukları alanlarda takip ettikleri çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

        Vali Ekinci, yaptığı konuşmada, 2023 yılında toplam 285 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerden 18'inin tamamlandığını söyledi.

        Diğer 267 projeden 163 projenin devam ettiğini ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

        "İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 30 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri, 22 milyar 206 milyon 596 bin 53 liradır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Ders almıyorlar!
        Ders almıyorlar!
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Hapse girmekten korkuyor
        Hapse girmekten korkuyor
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor! Kulaklarınızın arkasına ve göğüs bölgenize sürün
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor! Kulaklarınızın arkasına ve göğüs bölgenize sürün
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme

        Benzer Haberler

        Bingöl´de 2 bin 507 kök keneviri ve 589 gram toz esrar ele geçirildi
        Bingöl´de 2 bin 507 kök keneviri ve 589 gram toz esrar ele geçirildi
        Bingöl'de orman yangını 4 saatte söndürüldü
        Bingöl'de orman yangını 4 saatte söndürüldü
        Bingöl´de baraj kapakları açıldı, 3 piknikçi mahsur kaldı
        Bingöl´de baraj kapakları açıldı, 3 piknikçi mahsur kaldı
        Bingöl´de orman yangını
        Bingöl´de orman yangını
        Bingöl'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        Bingöl'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        Bingöl´e şehit ateşi düştü (2)
        Bingöl´e şehit ateşi düştü (2)