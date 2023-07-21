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        Bingöl'de 570 kök Hint keneviri ve 12 kilogram esrar ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 23:03
        Bingöl'de 570 kök Hint keneviri ve 12 kilogram esrar ele geçirildi

        BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 570 kök Hint keneviri ile araziye gizlenmiş 12 kilo 188 gram toz esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde ilçe kırsalında arama gerçekleştirdi.

        Operasyonda, tarlaya ekilmiş 570 kök Hint keneviri ile çalılıklar arasına gizlenmiş 12 kilo 188 gram toz esrar ele geçirildi.

        Şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.

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