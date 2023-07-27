Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Operasyonda, 696 gram ot esrar, 200 gram toz esrar, 22 gram kokain, 10 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız silah ele geçirildi.