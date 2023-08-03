Bingöl'de "Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

BİNGÖL (AA) - Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karabulut, ekilmeyen arazilerin bir şekilde üretime kazandırılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığının çalışması olduğunu belirterek, "Tabii burada sözleşmeli üretim çok önemli bir husus." dedi.

Bingöl'de Tarım ve Orman Bakanlığınca "Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Karabulut, bireysel ve toplumsal anlamda gıda güvenliğinin son derece önem kazandığını söyledi.

2050 yılına kadar artan nüfusla birlikte yaklaşık yüzde 50 daha fazla üretim yapılması gerektiğini dile getiren Karabulut, arz-talep dengesinin oluşturulmasının bütün toplumlar için her zamankinden daha kıymetli hale geldiğini belirtti.

Karabulut, bu nedenle tarım ve üretim planlamasının son derece önemli bir unsur olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı dönemler belli ürünlerde arzda yetersizlikler ya da fazlalık oluyor. Bunlardan kaynaklanan tüketiciye yansıyan sorunlar oluyor. Dolayısıyla bu dengeyi kuracak tarımsal üretim planlaması en önemli tarımsal politika araçlarından biri. Bununla ilgili Tarım Kanunu'nda gerekli düzenlemeler yapıldı. Yine bunun uygulanmasına yönelik en önemli argümanlardan birisi de sözleşmeli üretim. Ekilmeyen arazilerin bir şekilde üretime dönüştürülmesi, kazandırılması, desteklemesiyle ilgili de Bakanlığımızın çalışması var. Tabii burada sözleşmeli üretim çok önemli bir husus. Bizim açımızdan 2000'li yıllardan beri ülkemizde uygulanan tarımsal bir politika. Tabii geldiğimiz nokta itibarıyla bunun daha kapsamlı daha ayakları basan bir mevzuata bağlanması..."

Üreticinin emeği, tüketicinin ekmeği için üretim planlaması ve sözleşmeli üretim sürecinin çok iyi organize edilmesi gerektiğine işaret eden Karabulut, bu kapsamda çalışma yürüttüklerini aktardı.

Karabulut, "Bingöl'ü sözleşmeli tarım açısından önemli bir merkez olarak görüyoruz. Bu kentin bölgede bir rol model olabileceğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürü Müdürü Burhan Bahadır da Bingöl'ün 145 bin hektar tarım, 50 bin hektar mera ve 265 bin hektar orman arazisi varlığına sahip olduğunu belirtti.

Bahadır, kentte 125 bin büyükbaş, 669 bin küçükbaş hayvan, 161 arı kovanı bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda su ürünleri sektörü üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte son 4 yılda su ürünlerinde üretim miktarımızı 2 tondan 1275 bin tona çıkarmış bulunuyoruz. İnşallah 2023 yılı itibarıyla bu üretimin 4 bin 500 tonun üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Özellikle son 20 yılda Bingöl'de gerek yerel kaynaklardan gerekse Bakanlık kaynaklarından 780 milyon lira bütçe kullanılmış olup, bunun 438 milyon liralık kısmı son 5 yılda gerçekleşmiştir."

Toplantıya, bölge illerinden sektör temsilcileri katıldı.