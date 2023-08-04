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        Bingöl'de 11 milyon 282 bin 574 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 19:08
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        Bingöl'de 11 milyon 282 bin 574 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 11 milyon 282 bin 574 kök Hint keneviri ve 163 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe kırsalında dün narkoterör operasyonu gerçekleştirdi.

        Operasyonda, 11 milyon 282 bin 574 Hint keneviri, 103 kilogram kubar esrar, 60 kilogram toz esrar, 17,5 metre sulama hortumu, tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

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