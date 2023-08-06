Vosvos karavanıyla köylere gidip çocuklara sinema keyfi yaşatıyor

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de yaşayan fotoğraf sanatçısı Yücel Albayrak, karavana dönüştürdüğü vosvos minibüsü ile köylerdeki çocukları sinema ile buluşturuyor.

Yaklaşık 1,5 yıl önce 1976 T2 model vosvos minibüsü satın alan 41 yaşındaki Albayrak, tasarımını ve rengini değiştirdiği aracı karavana dönüştürdü.

Aynı zamanda Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı olan Albayrak, fotoğraf çekimi için gittiği köyleri bu kez de sinema gösterimi için ziyaret etmeye karar verdi.

"Rewanbus" ismini verdiği vosvosuyla geçen ay zorlu yolları aşıp ilk olarak Güveçli köyünü ziyaret eden Albayrak, köy meydanında öğrencileri açık hava sinemasıyla buluşturdu.

Öğrencilerin yaşlarına uygun seçtiği filmleri aracın kapısına astığı beyaz perdeye yansıtan Albayrak, köy meydanında açık hava sineması atmosferi oluşturdu.

Çocuklar yıldızların altında, ikram edilen patlamış mısır ve gazoz eşliğinde film izleyerek, mutlu anlar yaşadı.

İkinci durağı Çukurca köyü olan Albayrak, bu iyilik hareketine sponsor olmak istediğini belirten bir su firmasının da katkılarıyla köylere yolculuğunu sürdürecek.

- "Bu onlar için ömür boyu unutulmayacak bir şey olacak"

Yücel Albayrak, AA muhabirine, yıllardır insan portresine dair fotoğraflar çektiğini söyledi.

Köylerde çocukların sinemaya ulaşma imkanı olmadığını görerek, karavanı ile çocuklara bu keyfi yaşatmaya karar verdiğini ifade eden Albayrak, "1,5 yıl önce bu aracımı aldım, rengini ve tasarımını değiştirdim. Gittiğim köylerde sinema görmeyen çocuklar vardı. Onların hayatına dokunmak ve bu anı yaşatmak istiyorum." dedi.

Çocukların mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini anlatan Albayrak, sinemayı çocukların ayağına götürerek, keyifli zaman geçirmelerini sağlamak istediğini belirtti.

Albayrak, "Bu onlar için ömür boyu unutulmayacak bir şey olacak. Uzaktaki köylere gidip o çocuklara da sinema keyfini yaşatmaya devam edeceğim. Çocukların gelecekte 'Bizim köye bir araba gelmişti, film izledik, çok farklıydı.' demesini istiyorum. Amacım bütün köylere gidip sinema gösterimi yapmak. Arabam diğer araçlara benzemiyor, yaşlı. Gücüm yettiği kadar giderim." diye konuştu.

Çukurca köyündeki film gösterimine katılan sınıf öğretmeni Erhan Köçer, çocuklar için çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, yıldızlı bir Bingöl akşamında yaz sineması keyfi yaşadıklarını söyledi.

Köçer, "Çocuklar kahkahalar attı, bu da bizi mutlu etti. Yücel Bey'e çok teşekkür ederiz." dedi.

- "İlk defa açık havada film izledim"

Çocuklardan Ayşenur Baytok, arkadaşlarıyla çok mutlu zaman geçirdiklerini söyledi.

Baytok, "İlk defa açık havada film izledim. Mısırımızı yedik, gazozumu içtik." dedi.

Köy sakinlerinden Abdulselam Baytemur da çok memnun kaldıkları bir program olduğunu ifade ederek, oğlunun mutlu zaman geçirdiğini anlattı.

Baytemur, "Başımızın, gözümüzün üstüne geldiler. Allah razı olsun. Bu güzel havada, köyümüzde o kadar mutlu olduk ki." ifadelerini kullandı.

Zeynep Baysangur da sinema salonunda film izlemiş gibi hissettiğini ve çok eğlendiğini belirtti.