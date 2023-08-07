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        Tescilli Bingöl balında hasat başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:09
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        Tescilli Bingöl balında hasat başladı
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        BİNGÖL (AA) - Geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazanan Bingöl balında hasat sezonu düzenlenen programla başladı.

        Arı ve arı ürünleri alanında pilot üniversite olan Bingöl Üniversitesi, kentte arıcılığın gelişmesi, bal üretiminin ve ürünün ekonomik değerinin artırılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda Bingöl-Sancak kara yolu mevkisinde bulunan Bingöl Üniversitesi Arıcılık Kompleksi'nde bal hasadı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ramazan Çakan ile Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Aba, arıcı maskesi takıp koruyucu kıyafet giyerek, kompleks alanındaki kovanları inceledi.

        Arıkan ve Çapak, bal peteklerine "sır alma" işlemini uyguladı.

        Ballar daha sonra sağım makinesinden geçirilerek beklemeye alındı.

        Rektör Çapak, gazetecilere, Bingöl balının birçok yarışmada dünya dereceleri alarak, kalitesini ispatladığını belirterek, "Balımız konusunda farkındalığı ortaya koymak ve balımızın hak ettiği yerde olmasını sağlamak için çalışmalar sarf ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda inşallah çok daha görkemlisini, belki de ulusal ve uluslararası çapta bal hasat şenliği gerçekleştireceğiz." dedi.

        Bingöl Belediye Başkanı Arıkan da arıcılığın kent ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Üniversitenin yaptığı çalışmalar sayesinde kentte arıcılığın geliştiğine işaret eden Arıkan, şöyle konuştu:

        "Artık dünya markası haline gelen balımızın markalaşması noktasında çok daha hızlı hareket etmeliyiz. Çünkü bu markalaşma sürecini ne kadar hızlı tamamlarsak ilimiz ekonomisine, istihdamına ve üretimine çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Bingöl balıyla ilgili Avrupa Birliği tescil noktasında da çok önemli bir girişim var. Ben inanıyorum ki; buradaki kurumların işbirliğiyle bu çalışmalar da sonuçlanınca Bingöl balı dünyada çok daha fazla farkındalık oluşturacak ve bilinen bir bal olacak."

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