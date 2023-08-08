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        Bingöl'de minibüs ile hafif ticarin aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 21:36
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        Bingöl'de minibüs ile hafif ticarin aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        BİNGÖL (AA) - Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        A.Y. idaresindeki 72 AAV 849 plakalı minibüs, Bingöl-Muş kara yolunun Kervansaray kavşağı mevkisinde, S.G'nin kullandığı 34 DSU 253 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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