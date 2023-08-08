Bingöl'de minibüs ile hafif ticarin aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 72 AAV 849 plakalı minibüs, Bingöl-Muş kara yolunun Kervansaray kavşağı mevkisinde, S.G'nin kullandığı 34 DSU 253 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.