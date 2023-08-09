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        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 18:12
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        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Yeniyazı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Genç ve Lice belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Köy halkının yardımıyla ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Genç Belediyesi İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.

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