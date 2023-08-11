Bingöllü sporcular Murat Nehri'nde ay-yıldızlı forma için çalışıyor

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ/AHMET DENGEŞİK - Rafting yarışmalarında dünya üçüncülüğüne kadar uzanan Bingöllü gençler, Tunceli'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak milli takıma seçilmek için Murat Nehri'nde çalışıyor.

Su sporlarında büyük potansiyeli bulunan Murat Nehri'nin Genç ilçesinden geçen bölümü, kano ve rafting branşında sporculara ev sahipliği yapıyor.

Kaymakamlık öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Genç Belediyesinin desteğiyle çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve bu alanda eğitim alması için 5 yıl önce kurulan Genç Murat Aslanları Rafting Spor Kulübü, ilçede büyük ilgi görüyor.

Sporcular, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde spor eğitim uzmanı ve rafting antrenörü olarak görev yapan Mahmut Arif Kaya öncülüğünde Murat Nehri'ne indirilen kano ve botlarla antrenman yapıyor.

Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden rafting takımı, 2021 yılında Yozgat'ta düzenlenen Dünya Grand Prix'sinde üçüncülüğe kadar uzandı.

Rafting takımı, 15 Ağustos'ta Tunceli'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğu kazanarak milli takım hayaline kavuşmayı hedefliyor.

Genç sporcular şampiyonada kıyasıya mücadele edebilmek için Murat Nehri'nde antrenmanlarını sürdürüyor.

- Genç Belediye Başkanı Dirik: "Takımımız için prefabrik bina yaptırıyoruz"

Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, AA muhabirine, ilçelerinin su sporları açısından cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Takıma gerekli bütün maddi desteği sağladıklarını ve buna devam edeceklerini bildiren Dirik, "Takımımız için 2 katlı prefabrik bir bina yaptırıyoruz. Artık gençlerimiz rahatlıklarla ihtiyaçlarını giderebilecek ve istirahat edebilecek. Takımımızı önemsiyoruz, gençlerimizin özellikle su sporlarına ilgisi var." dedi.

- Rafting antrenörü Kaya: "Milli takımın kapısından döndük"

Rafting antrenörü Kaya da ilk etapta öğrencilerin su korkusunun olduğunu ama verdikleri eğitimle takım kurduklarını belirtti.

Üst üste gelen başarıların ardından takıma katılımın arttığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Takımımız Dünya Grand Prix'sinde 3. olmuştu, 4 Türkiye ikinciliği, 3 de üçüncülüğümüz, Analig birinciliğimiz var. Genç Kaymakamlığı ve Genç Belediyesinin bizlere verdiği desteklerle beraber 85 gencimizi gruplara bölerek hem yüzme öğretiyoruz hem de kano ve rafting sporunu yaptırıyoruz. Bunların içerisinde yetenekli olanlar takımlarımıza seçiyoruz. Daha önce milli takımın kapısından döndük, Türkiye Şampiyonası'nda botumuz devrildi. Bot devrilince diskalifiye olduk, ama Türkiye ikincisi olduk. Milli takım rezerv kadrosuna 4 sporcumuz seçildi. İnşallah en yakın kamplar döneminde çocukları kampa çağıracaklar. Hedefimiz milli takımla ülkemizi yurtdışında temsil etmek. Sırbistan'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında milli takımda yer almayı hedefliyoruz."

- Sporcu Ecrin Kaya: "Tunceli'de derece almak istiyoruz"

Sporculardan 13 yaşındaki Ecrin Kaya ise, sporun kendisine çok katkısının olduğunu anlatarak, "Yaklaşık 3 yıldır bu sporu yapıyorum. Tunceli'de derece almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

17 yaşındaki Bedirhan Yılmaz da kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak raftinge başladığını kaydederek, zorlu antrenmanları sonucunda yarışlarda başarı elde edip milli takıma seçilmeyi hedeflediklerini aktardı.