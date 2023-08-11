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        Bingöl Üniversitesine 80 ülkeden 5 bin öğrenci müracaat etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:03
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        Bingöl Üniversitesine 80 ülkeden 5 bin öğrenci müracaat etti
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        BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerine ayrılan 1400 kişilik yabancı öğrenci kontenjanına 80 ülkeden 5 binin üzerinde başvuru olduğunu söyledi.

        Çapak, Bingöl Üniversitesi Konukevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitelerinin fiziki ve kalite olarak iyi noktalara ulaştığını belirtti.

        URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından yayınlanan rapora göre, üniversitelerinin dünya ve Türkiye'deki üniversiteler arasında önceki yıllara göre başarı sıralamasını artırarak daha üst sıralarda yer almaya devam ettiğini dile getiren Çapak, bu yıl 5 bin 435 öğrenci kontenjanlarını bulunduğunu kaydetti.

        İlk kez 12 bölüme ve programa öğrenci aldıklarını aktaran Çapak, şöyle konuştu:

        "Şimdiye kadar 30 ülkeden 600 civarında yabancı öğrencimiz vardı. Şu anda YÖK'ün Bingöl Üniversitesine ayrılan 1400 kişilik yabancı öğrenci kontenjanına 80 ülkeden 5 binin üzerinde müracaat var. Tabi bunlardan gelenler olur, gelmeyen olur. Yabancı öğrencimizin sayısının artmasını istiyoruz. En azından 1500 civarında yabancı öğrencimiz olmasını arzu ediyoruz."

        İleriki dönemde Bingöl'de bir tıp fakültesi veya tıp fakültesi bağlamında araştırma hastanesi göreceklerini anlatan Çapak, bunun çabası içinde olduklarını aktardı.

        Diş hastanesinin yapımının sürdüğünü ifade eden Çapak, "Temennimiz önümüzdeki yaza kadar bunun bitmesi. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde hastanemizin açılması ve fakültemizin buraya taşınması için yoğun bir çalışma temposu var." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftci, Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Veysel Turan, Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmut Arda ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mahmut Yıldırım da yer aldı.

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