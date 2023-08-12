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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 19:29
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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Dün ilçenin Doğanca köyü Eskiköy mezrası kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 1 helikopter, 5 arazöz, 4 iş makinesi, 2 ilk müdahale, 3 itfaiye aracıyla yürütülen söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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