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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 20:00
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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
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        BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçenin Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        Yangına, 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale ediliyor.

        Sarp arazide devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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