Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bingöl Valisi Ekinci'ye veda programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl Valisi Ekinci'ye veda programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL (AA) - Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Bingöl Valisi Kadir Ekinci için veda programı düzenlendi.

        Ekinci, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Bingöl'ün çok ayrıcalıklı ve önemli bir kent olduğunu söyledi.

        Kentte 5 yıl boyunca hizmet etme fırsatı bulduğunu dile getiren Ekinci, şehit aileleri, gaziler, yaşlılar, dulların, yetimlerim her zaman ayrıcalıklı olduğunu ve onların öncülüğünde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Hizmet ederken tek gayelerinin vatandaşların huzur ve refah içerisinde yaşaması olduğunu vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:

        "Vatandaşla hemhal olmak ve onların sorunlarını birinci dereceden çözüme kavuşturmak hep önceliğimiz oldu. Geldiğimde de söylemiştim, devlet yürüyen bir hukuktur. Dolayısıyla devlet işlerini hukuka bağlı olarak yapar. Bizler de bugüne kadar hukukun dışına çıkmadan insan haklarına aykırı işlemler yapmadan vatandaşımızın lehine sonuçlanacak her şeyi yapma, çözümler üretme gayreti içerisinde olduk. Bunu yaparken elbette sadece kurumlarımızla değil, aynı zamanda iş insanlarımızla birlikte de hareket etme fırsatı bulduk. Her birine teşekkür ediyorum. Hakikaten bugüne kadar ne yaptıysak, ne yapma gayreti içerisinde olduysak hepsinde yanımızda yer aldılar. Hepsinde destek verdiler. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum."

        Bingöl Valiliğine atanan Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta'nın çok tecrübeli ve kıymetli olduğunu ifade eden Ekinci, "Ben inanıyorum ki Bingöl'e bizim ötemizde bizden çok daha fazla gayreti olacaktır, hizmeti olacaktır. Bizden önceki tüm valilerimizin yaptıkları teşekkür ettiğimiz gibi bundan sonraki tüm valilerimize de inşallah güzel hizmetler yapma adına hayırlı görevler diliyorum." dedi.

        Programda, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, kaymakamlar, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Bingöl´deki orman yangınında 2'nci gün
        Bingöl´deki orman yangınında 2'nci gün
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bingöl Üniversitesine 80 ülkeden 5 bin öğrenci müracaat etti
        Bingöl Üniversitesine 80 ülkeden 5 bin öğrenci müracaat etti