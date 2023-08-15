GÜNCELLEME - Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangın söndürme çalışmaları havadan, karadan yürütülen çalışmalarla genişletildi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yangına, 2 helikopter, 4 arazöz, 4 ilk müdahale ve 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ile Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale ediliyor.

Sarp arazide devam eden yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürüyor.