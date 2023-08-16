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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 10:42
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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda 14 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 5 ilk müdahale ve 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ile Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale edildi.

        Sarp ve kayalık arazide sürdürülen çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, AA muhabirine, sarp kayalık araziden dolayı zor koşullarda yangın söndürme çalışmalarının yapıldığını söyledi.

        Orman Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş ve Adana'dan yangın söndürme helikopteri gönderdiğini bildiren Çetiner, gerekli ekipman ve personelin görevlendirildiğini belirtti.

        Yangın söndürme helikopterlerinin 8 dakikada bir Servi Gölü'nden sorti yaparak yangına müdahalede bulunduğunu aktaran Çetiner, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

        Yangın söndürme ekibinden bir personelin dumandan zehirlendiğini ve hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Çetiner, "Rüzgarın şiddetiyle yangın alevlenip harlandı. Harlanınca arkadaşlarımız yangın içerisinde kaldı. Bingöl Orman İşletme Müdürümüz İbrahim Börü anında müdahale etti ve onları yangın mahallinden uygun bir yer götürülmesini sağladı." diye konuştu.

        Çetiner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yangınla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti.

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