Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Erzurum'da çalınan 43 koyun Bingöl'de bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da çalınan 43 koyun Bingöl'de bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL (AA) - Erzurum'da çalınan 43 koyun Bingöl'de bulundu, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Erzurum'un Tekman ilçesinde bir besicinin 43 koyunun çalındığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

        Yol güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli aracı takibe aldı.

        Koyunların, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir yaylaya götürüldüğünü tespit eden jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Çalınan koyunlar sahibine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Ziyech'i dünya basınında konuştu
        Ziyech'i dünya basınında konuştu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 3 kilo 304 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 3 kilo 304 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de orman yangını, 3'üncü gününde kontrol altında
        Bingöl'de orman yangını, 3'üncü gününde kontrol altında
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bingöl´deki orman yangınında 2´nci gün (2)
        Bingöl´deki orman yangınında 2´nci gün (2)
        Bingöl'de iki tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bingöl Valisi Ekinci'ye veda programı düzenlendi
        Bingöl Valisi Ekinci'ye veda programı düzenlendi