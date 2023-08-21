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        Bingöl'de devletin verdiği sebze fideleri atıl arazileri canlandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:16
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        Bingöl'de devletin verdiği sebze fideleri atıl arazileri canlandırdı
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        BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında çiftçiye verilen 630 bin sebze fidesi sayesinde 600 dönüm atıl arazide yüksek verimle ürün elde ediliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, coğrafi yapısıyla verimli tarım arazilerine sahip Bingöl'de toprağın işlenmesi ve üretimin artması için çalışma yürütüyor.

        Bu kapsamda TAKE Projesi ile 215 çiftçiye yüzde 75 hibeli domates, biber, patlıcan fideleri veren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere dikimden hasat dönemine kadar bitki hastalıkları, bakım ve kontrolleri hakkında danışmanlık hizmeti sundu.

        Hibeli fidelerle canlanan 600 dönüm atıl arazi, üreticilerine verimli ürün sağladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, AA muhabirine, Bingöl'de uzun dönemdir ekim yapılmayan arazilerde çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmeyi, tüketicilere ucuz ve güvenilir gıda sunmayı amaçladıklarını söyledi.

        Bu yıl bahar aylarında 215 çiftçiye 630 bin domates, patlıcan ve biber fidesi dağıttıklarını belirten Bahadır, böylece 600 dönüm alanda fide dikimlerinin yapıldığını bildirdi.

        - "Asıl işimiz tarımsal desteklemelerden sonra başlıyor"

        Bahadır, bu çalışmalarla özellikle kırsal alanlarda alternatif gelir kaynakları oluşturmayı, rekabet edilebilirliği, sürdürülebilir tarımsal faaliyetlere katkı sunmayı hedeflediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Asıl işimiz tarımsal desteklemelerden sonra başlıyor. Çiftçilerimize dikim faaliyetlerinden hasat dönemine kadar yetiştiricilik, bitki hastalıkları, bakım ve kontrolleri hakkında genel anlamda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Teknik elemanlar tarafından da sahada kontrollerimiz devam ediyor. Desteklerimiz ve danışmanlık hizmetiyle her zaman üreticilerin yanında olacağız. Verdiğimiz destekle bu yıl verim gayet güzel oldu. Projenin hayata geçmesinde desteğini bizlerden esirgemeyen başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Son yıllarda tarımsal faaliyetlerin görünür olduğunu dile getiren Bahadır, "Bu çalışmalarla büyükşehirlerden göçlerin kırsal alanlara doğru gelmesini sağlamayı, kırsaldan büyükşehirlere yapılan göçlerin de önüne geçmeyi amaçlıyoruz." dedi.

        Bahadır, Bakanlık ve yerel kaynaklardan sağladıkları desteklemelerle çiftçilere yem bitkileri, tohum ve hububat konusunda da destek verdiklerini anlattı.

        - Baba-oğul üretim yapıyor

        54 yaşındaki çiftçi Faik Kuyuldar da atıl arazide bu yıl üretime başladığını belirterek, şunları söyledi:

        "Yüzde 75 fide desteğimizi aldık. 50 dönüm arazide domates, biber, patlıcan ekimi yapıyoruz. Memnunuz, ürünlerinizi iç piyasada pazarlıyoruz. Allah'a çok şükür kazanıyoruz. 50 dönüm arazide 300 ton ürün elde etmeyi bekliyoruz."

        Faik Kuyuldar'ın oğlu 25 yaşındaki Harun Kuyuldar da iyi verim elde ettiklerini kaydederek, "Yaklaşık 7-8 yıldır bu işi yapıyoruz ve bu işin yaygınlaşması tabii ki devletimizin sayesinde. Ailemizle birlikte kendi işimizi yapıyoruz. Başkasının işindense kendi işimizi yapıp kendi mallarımızı üretiyoruz." diye konuştu.

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