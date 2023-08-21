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        Bingöl'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 18:42
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        Bingöl'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Hidayet Y. idaresindeki 12 AS 356 plakalı hafif ticari araç, Yiğitbaşı köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Ali Y. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Genç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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